Валюты / WAL
WAL: Western Alliance Bancorporation (DE)
87.32 USD 1.68 (1.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WAL за сегодня изменился на -1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.43, а максимальная — 88.97.
Следите за динамикой Western Alliance Bancorporation (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
85.43 88.97
Годовой диапазон
57.05 98.10
- Предыдущее закрытие
- 89.00
- Open
- 88.97
- Bid
- 87.32
- Ask
- 87.62
- Low
- 85.43
- High
- 88.97
- Объем
- 3.031 K
- Дневное изменение
- -1.89%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- 14.88%
- Годовое изменение
- 2.66%
