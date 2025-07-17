Valute / WAL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WAL: Western Alliance Bancorporation (DE)
91.03 USD 0.49 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WAL ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 90.47 e ad un massimo di 92.09.
Segui le dinamiche di Western Alliance Bancorporation (DE). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAL News
- Western Alliance Offers Shareholders a New Share Repurchase Program
- KBW conferma il rating Outperform per Western Alliance con target di $95
- Western Alliance stock rating reiterated at Outperform by KBW, $95 target
- Western Alliance Bancorporation annuncia riacquisto di azioni per 300 milioni di dollari
- Western Alliance Bancorporation announces $300 million share buyback
- GBank Financial Holdings names Ed Nigro as CEO following Sullivan’s planned departure
- Western Alliance Bank names Jake Smith as director in public finance group
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- SUI Set Up For Another Leg? Analyst Forecasts $10 Target For Potential Breakout
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Western Alliance: Solid Growth, Strong NII Gives Upside Potential (NYSE:WAL)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Western Alliance After Q2 Results - Western Alliance (NYSE:WAL)
- Western Alliance stock price target lowered to $93 from $96 at Truist Securities
- Western Alliance shares dip despite DA Davidson price target raise to $98
- Western Alliance Bancorporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WAL)
- Western Alliance Bancorporation (WAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Western Alliance beats Q2 2025 earnings forecast
- Western Alliance stock price target raised to $105 from $100 at Jefferies
- Western Alliance stock rating reiterated as Buy by DA Davidson
- Western Alliance Q2 2025 slides: EPS jumps 15.6% as bank rebounds from Q1 revenue miss
- Western Alliance Stock: Solid Q2 But Reserve Concerns Remain (NYSE:WAL)
- Western Alliance (WAL) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Western Alliance Bancorporation announces CFO transition plan
- Western Alliance shares rise as Q2 earnings top estimates
Intervallo Giornaliero
90.47 92.09
Intervallo Annuale
57.05 98.10
- Chiusura Precedente
- 91.52
- Apertura
- 91.40
- Bid
- 91.03
- Ask
- 91.33
- Minimo
- 90.47
- Massimo
- 92.09
- Volume
- 2.564 K
- Variazione giornaliera
- -0.54%
- Variazione Mensile
- 4.31%
- Variazione Semestrale
- 19.76%
- Variazione Annuale
- 7.02%
20 settembre, sabato