WAL: Western Alliance Bancorporation (DE)

91.03 USD 0.49 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WAL ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 90.47 e ad un massimo di 92.09.

Segui le dinamiche di Western Alliance Bancorporation (DE). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
90.47 92.09
Intervallo Annuale
57.05 98.10
Chiusura Precedente
91.52
Apertura
91.40
Bid
91.03
Ask
91.33
Minimo
90.47
Massimo
92.09
Volume
2.564 K
Variazione giornaliera
-0.54%
Variazione Mensile
4.31%
Variazione Semestrale
19.76%
Variazione Annuale
7.02%
