VXUS: Vanguard Total International Stock ETF

73.12 USD 0.61 (0.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VXUS fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.02 ve Yüksek fiyatı olarak 73.34 aralığında işlem gördü.

Vanguard Total International Stock ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
73.02 73.34
Yıllık aralık
54.98 74.21
Önceki kapanış
73.73
Açılış
73.33
Satış
73.12
Alış
73.42
Düşük
73.02
Yüksek
73.34
Hacim
7.395 K
Günlük değişim
-0.83%
Aylık değişim
3.82%
6 aylık değişim
17.73%
Yıllık değişim
12.70%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki