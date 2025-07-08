Dövizler / VXUS
VXUS: Vanguard Total International Stock ETF
73.12 USD 0.61 (0.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VXUS fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.02 ve Yüksek fiyatı olarak 73.34 aralığında işlem gördü.
Vanguard Total International Stock ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VXUS haberleri
Günlük aralık
73.02 73.34
Yıllık aralık
54.98 74.21
- Önceki kapanış
- 73.73
- Açılış
- 73.33
- Satış
- 73.12
- Alış
- 73.42
- Düşük
- 73.02
- Yüksek
- 73.34
- Hacim
- 7.395 K
- Günlük değişim
- -0.83%
- Aylık değişim
- 3.82%
- 6 aylık değişim
- 17.73%
- Yıllık değişim
- 12.70%