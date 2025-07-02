Валюты / VXUS
VXUS: Vanguard Total International Stock ETF
73.72 USD 0.06 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VXUS за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.45, а максимальная — 73.77.
Следите за динамикой Vanguard Total International Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
73.45 73.77
Годовой диапазон
54.98 73.77
- Предыдущее закрытие
- 73.66
- Open
- 73.75
- Bid
- 73.72
- Ask
- 74.02
- Low
- 73.45
- High
- 73.77
- Объем
- 5.386 K
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 4.67%
- 6-месячное изменение
- 18.69%
- Годовое изменение
- 13.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.