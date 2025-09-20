VXF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vanguard Extended Market ETF hisse senedi 212.91 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 212.14 - 214.07 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 212.02 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 629 değerine ulaştı. VXF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Extended Market ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Vanguard Extended Market ETF hisse senedi şu anda 212.91 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 15.60% ve USD değerlerini izler. VXF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VXF hisse senedi nasıl alınır? Vanguard Extended Market ETF hisselerini şu anki 212.91 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 212.91 ve Ask 213.21 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 629 ve günlük değişim oranı -0.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VXF fiyat hareketlerini takip edin.

VXF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Vanguard Extended Market ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 146.68 - 214.27 ve mevcut fiyatı 212.91 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 212.91 veya Ask 213.21 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.12% ve 6 aylık değişim oranı 23.84% değerlerini karşılaştırır. VXF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 214.27 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 146.68 - 214.27). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 212.02 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Extended Market ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ETF Shares (VXF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 146.68 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 212.91 ve hareket ettiği yıllık aralık 146.68 - 214.27 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VXF fiyat hareketlerini izleyin.