VXF: Vanguard Extended Market ETF

213.10 USD 1.08 (0.51%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VXF para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 212.14 e o mais alto foi 214.07.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Extended Market ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VXF hoje?

Hoje Vanguard Extended Market ETF (VXF) está avaliado em 213.10. O instrumento é negociado dentro de 212.14 - 214.07, o fechamento de ontem foi 212.02, e o volume de negociação atingiu 512. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VXF em tempo real.

As ações de Vanguard Extended Market ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Extended Market ETF está avaliado em 213.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.70% e USD. Monitore os movimentos de VXF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VXF?

Você pode comprar ações de Vanguard Extended Market ETF (VXF) pelo preço atual 213.10. Ordens geralmente são executadas perto de 213.10 ou 213.40, enquanto 512 e -0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VXF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VXF?

Investir em Vanguard Extended Market ETF envolve considerar a faixa anual 146.68 - 214.27 e o preço atual 213.10. Muitos comparam 2.21% e 23.95% antes de enviar ordens em 213.10 ou 213.40. Estude as mudanças diárias de preço de VXF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VXF) no último ano foi 214.27. As ações oscilaram bastante dentro de 146.68 - 214.27, e a comparação com 212.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Extended Market ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VXF) no ano foi 146.68. A comparação com o preço atual 213.10 e 146.68 - 214.27 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VXF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VXF?

No passado Vanguard Extended Market ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 212.02 e 15.70% após os eventos corporativos.

Faixa diária
212.14 214.07
Faixa anual
146.68 214.27
Fechamento anterior
212.02
Open
213.77
Bid
213.10
Ask
213.40
Low
212.14
High
214.07
Volume
512
Mudança diária
0.51%
Mudança mensal
2.21%
Mudança de 6 meses
23.95%
Mudança anual
15.70%
06 outubro, segunda-feira