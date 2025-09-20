- Обзор рынка
VXF: Vanguard Extended Market ETF
Курс VXF за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 212.14, а максимальная — 214.07.
Следите за динамикой Vanguard Extended Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VXF сегодня?
Vanguard Extended Market ETF (VXF) сегодня оценивается на уровне 213.10. Инструмент торгуется в пределах 212.14 - 214.07, вчерашнее закрытие составило 212.02, а торговый объем достиг 512. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VXF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Extended Market ETF?
Vanguard Extended Market ETF в настоящее время оценивается в 213.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.70% и USD. Отслеживайте движения VXF на графике в реальном времени.
Как купить акции VXF?
Вы можете купить акции Vanguard Extended Market ETF (VXF) по текущей цене 213.10. Ордера обычно размещаются около 213.10 или 213.40, тогда как 512 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VXF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VXF?
Инвестирование в Vanguard Extended Market ETF предполагает учет годового диапазона 146.68 - 214.27 и текущей цены 213.10. Многие сравнивают 2.21% и 23.95% перед размещением ордеров на 213.10 или 213.40. Изучайте ежедневные изменения цены VXF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VXF) за последний год составила 214.27. Акции заметно колебались в пределах 146.68 - 214.27, сравнение с 212.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Extended Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VXF) за год составила 146.68. Сравнение с текущими 213.10 и 146.68 - 214.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VXF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VXF?
В прошлом Vanguard Extended Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 212.02 и 15.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 212.02
- Open
- 213.77
- Bid
- 213.10
- Ask
- 213.40
- Low
- 212.14
- High
- 214.07
- Объем
- 512
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 2.21%
- 6-месячное изменение
- 23.95%
- Годовое изменение
- 15.70%