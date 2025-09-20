КотировкиРазделы
VXF: Vanguard Extended Market ETF

213.10 USD 1.08 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VXF за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 212.14, а максимальная — 214.07.

Следите за динамикой Vanguard Extended Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VXF сегодня?

Vanguard Extended Market ETF (VXF) сегодня оценивается на уровне 213.10. Инструмент торгуется в пределах 212.14 - 214.07, вчерашнее закрытие составило 212.02, а торговый объем достиг 512. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VXF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Extended Market ETF?

Vanguard Extended Market ETF в настоящее время оценивается в 213.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.70% и USD. Отслеживайте движения VXF на графике в реальном времени.

Как купить акции VXF?

Вы можете купить акции Vanguard Extended Market ETF (VXF) по текущей цене 213.10. Ордера обычно размещаются около 213.10 или 213.40, тогда как 512 и -0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VXF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VXF?

Инвестирование в Vanguard Extended Market ETF предполагает учет годового диапазона 146.68 - 214.27 и текущей цены 213.10. Многие сравнивают 2.21% и 23.95% перед размещением ордеров на 213.10 или 213.40. Изучайте ежедневные изменения цены VXF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VXF) за последний год составила 214.27. Акции заметно колебались в пределах 146.68 - 214.27, сравнение с 212.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Extended Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VXF) за год составила 146.68. Сравнение с текущими 213.10 и 146.68 - 214.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VXF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VXF?

В прошлом Vanguard Extended Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 212.02 и 15.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
212.14 214.07
Годовой диапазон
146.68 214.27
Предыдущее закрытие
212.02
Open
213.77
Bid
213.10
Ask
213.40
Low
212.14
High
214.07
Объем
512
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
2.21%
6-месячное изменение
23.95%
Годовое изменение
15.70%
