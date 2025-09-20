VXF: Vanguard Extended Market ETF
今日VXF汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点212.14和高点214.07进行交易。
关注Vanguard Extended Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VXF新闻
常见问题解答
VXF股票今天的价格是多少？
Vanguard Extended Market ETF股票今天的定价为213.10。它在212.14 - 214.07范围内交易，昨天的收盘价为212.02，交易量达到512。VXF的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Extended Market ETF股票是否支付股息？
Vanguard Extended Market ETF目前的价值为213.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.70%和USD。实时查看图表以跟踪VXF走势。
如何购买VXF股票？
您可以以213.10的当前价格购买Vanguard Extended Market ETF股票。订单通常设置在213.10或213.40附近，而512和-0.31%显示市场活动。立即关注VXF的实时图表更新。
如何投资VXF股票？
投资Vanguard Extended Market ETF需要考虑年度范围146.68 - 214.27和当前价格213.10。许多人在以213.10或213.40下订单之前，会比较2.21%和。实时查看VXF价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是214.27。在146.68 - 214.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Extended Market ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VXF）的最低价格为146.68。将其与当前的213.10和146.68 - 214.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VXF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VXF股票是什么时候拆分的？
Vanguard Extended Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、212.02和15.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 212.02
- 开盘价
- 213.77
- 卖价
- 213.10
- 买价
- 213.40
- 最低价
- 212.14
- 最高价
- 214.07
- 交易量
- 512
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- 2.21%
- 6个月变化
- 23.95%
- 年变化
- 15.70%