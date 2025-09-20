报价部分
货币 / VXF
回到股票

VXF: Vanguard Extended Market ETF

213.10 USD 1.08 (0.51%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VXF汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点212.14和高点214.07进行交易。

关注Vanguard Extended Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VXF新闻

常见问题解答

VXF股票今天的价格是多少？

Vanguard Extended Market ETF股票今天的定价为213.10。它在212.14 - 214.07范围内交易，昨天的收盘价为212.02，交易量达到512。VXF的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Extended Market ETF股票是否支付股息？

Vanguard Extended Market ETF目前的价值为213.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.70%和USD。实时查看图表以跟踪VXF走势。

如何购买VXF股票？

您可以以213.10的当前价格购买Vanguard Extended Market ETF股票。订单通常设置在213.10或213.40附近，而512和-0.31%显示市场活动。立即关注VXF的实时图表更新。

如何投资VXF股票？

投资Vanguard Extended Market ETF需要考虑年度范围146.68 - 214.27和当前价格213.10。许多人在以213.10或213.40下订单之前，会比较2.21%和。实时查看VXF价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是214.27。在146.68 - 214.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Extended Market ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VXF）的最低价格为146.68。将其与当前的213.10和146.68 - 214.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VXF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VXF股票是什么时候拆分的？

Vanguard Extended Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、212.02和15.70%中可见。

日范围
212.14 214.07
年范围
146.68 214.27
前一天收盘价
212.02
开盘价
213.77
卖价
213.10
买价
213.40
最低价
212.14
最高价
214.07
交易量
512
日变化
0.51%
月变化
2.21%
6个月变化
23.95%
年变化
15.70%
06 十月, 星期一