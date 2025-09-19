QuotazioniSezioni
Valute / VXF
Tornare a Azioni

VXF: Vanguard Extended Market ETF

213.74 USD 1.72 (0.81%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VXF ha avuto una variazione del 0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 212.14 e ad un massimo di 213.77.

Segui le dinamiche di Vanguard Extended Market ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VXF News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VXF oggi?

Oggi le azioni Vanguard Extended Market ETF sono prezzate a 213.74. Viene scambiato all'interno di 212.14 - 213.77, la chiusura di ieri è stata 212.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 162. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VXF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Extended Market ETF pagano dividendi?

Vanguard Extended Market ETF è attualmente valutato a 213.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VXF.

Come acquistare azioni VXF?

Puoi acquistare azioni Vanguard Extended Market ETF al prezzo attuale di 213.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 213.74 o 214.04, mentre 162 e -0.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VXF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VXF?

Investire in Vanguard Extended Market ETF implica considerare l'intervallo annuale 146.68 - 214.27 e il prezzo attuale 213.74. Molti confrontano 2.52% e 24.32% prima di effettuare ordini su 213.74 o 214.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VXF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 214.27. All'interno di 146.68 - 214.27, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 212.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Extended Market ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VXF) nel corso dell'anno è stato 146.68. Confrontandolo con gli attuali 213.74 e 146.68 - 214.27 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VXF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VXF?

Vanguard Extended Market ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 212.02 e 16.05%.

Intervallo Giornaliero
212.14 213.77
Intervallo Annuale
146.68 214.27
Chiusura Precedente
212.02
Apertura
213.77
Bid
213.74
Ask
214.04
Minimo
212.14
Massimo
213.77
Volume
162
Variazione giornaliera
0.81%
Variazione Mensile
2.52%
Variazione Semestrale
24.32%
Variazione Annuale
16.05%
06 ottobre, lunedì