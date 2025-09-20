- Übersicht
VXF: Vanguard Extended Market ETF
Der Wechselkurs von VXF hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 212.14 bis zu einem Hoch von 214.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Extended Market ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VXF heute?
Die Aktie von Vanguard Extended Market ETF (VXF) notiert heute bei 213.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 212.14 - 214.07 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 212.02 und das Handelsvolumen erreichte 512. Das Live-Chart von VXF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VXF Dividenden?
Vanguard Extended Market ETF wird derzeit mit 213.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VXF zu verfolgen.
Wie kaufe ich VXF-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Extended Market ETF (VXF) zum aktuellen Kurs von 213.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 213.10 oder 213.40 platziert, während 512 und -0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VXF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VXF-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Extended Market ETF müssen die jährliche Spanne 146.68 - 214.27 und der aktuelle Kurs 213.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.21% und 23.95%, bevor sie Orders zu 213.10 oder 213.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VXF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VXF) im vergangenen Jahr lag bei 214.27. Innerhalb von 146.68 - 214.27 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 212.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Extended Market ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VXF) im Laufe des Jahres betrug 146.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 213.10 und der Spanne 146.68 - 214.27 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VXF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VXF statt?
Vanguard Extended Market ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 212.02 und 15.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 212.02
- Eröffnung
- 213.77
- Bid
- 213.10
- Ask
- 213.40
- Tief
- 212.14
- Hoch
- 214.07
- Volumen
- 512
- Tagesänderung
- 0.51%
- Monatsänderung
- 2.21%
- 6-Monatsänderung
- 23.95%
- Jahresänderung
- 15.70%