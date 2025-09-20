CotizacionesSecciones
VXF: Vanguard Extended Market ETF

213.10 USD 1.08 (0.51%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VXF de hoy ha cambiado un 0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 212.14, mientras que el máximo ha alcanzado 214.07.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Extended Market ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VXF hoy?

Vanguard Extended Market ETF (VXF) se evalúa hoy en 213.10. El instrumento se negocia dentro de 212.14 - 214.07; el cierre de ayer ha sido 212.02 y el volumen comercial ha alcanzado 512. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VXF en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Extended Market ETF?

Vanguard Extended Market ETF se evalúa actualmente en 213.10. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 15.70% y USD. Monitoree los movimientos de VXF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VXF?

Puede comprar acciones de Vanguard Extended Market ETF (VXF) al precio actual de 213.10. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 213.10 o 213.40, mientras que 512 y -0.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VXF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VXF?

Invertir en Vanguard Extended Market ETF implica tener en cuenta el rango anual 146.68 - 214.27 y el precio actual 213.10. Muchos comparan 2.21% y 23.95% antes de colocar órdenes en 213.10 o 213.40. Estudie los cambios diarios de precios de VXF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (VXF) en el último año ha sido 214.27. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 146.68 - 214.27, una comparación con 212.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Extended Market ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (VXF) para el año ha sido 146.68. La comparación con los actuales 213.10 y 146.68 - 214.27 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VXF en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VXF?

En el pasado, Vanguard Extended Market ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 212.02 y 15.70% después de las acciones corporativas.

Rango diario
212.14 214.07
Rango anual
146.68 214.27
Cierres anteriores
212.02
Open
213.77
Bid
213.10
Ask
213.40
Low
212.14
High
214.07
Volumen
512
Cambio diario
0.51%
Cambio mensual
2.21%
Cambio a 6 meses
23.95%
Cambio anual
15.70%
