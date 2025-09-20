- 概要
VXF: Vanguard Extended Market ETF
VXFの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり212.14の安値と214.07の高値で取引されました。
Vanguard Extended Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VXF株の現在の価格は？
Vanguard Extended Market ETFの株価は本日213.10です。212.14 - 214.07内で取引され、前日の終値は212.02、取引量は512に達しました。VXFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Extended Market ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Extended Market ETFの現在の価格は213.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.70%やUSDにも注目します。VXFの動きはライブチャートで確認できます。
VXF株を買う方法は？
Vanguard Extended Market ETFの株は現在213.10で購入可能です。注文は通常213.10または213.40付近で行われ、512や-0.31%が市場の動きを示します。VXFの最新情報はライブチャートで確認できます。
VXF株に投資する方法は？
Vanguard Extended Market ETFへの投資では、年間の値幅146.68 - 214.27と現在の213.10を考慮します。注文は多くの場合213.10や213.40で行われる前に、2.21%や23.95%と比較されます。VXFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は214.27でした。146.68 - 214.27内で株価は大きく変動し、212.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Extended Market ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VXF)の年間最安値は146.68でした。現在の213.10や146.68 - 214.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VXFの動きはライブチャートで確認できます。
VXFの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Extended Market ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、212.02、15.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 212.02
- 始値
- 213.77
- 買値
- 213.10
- 買値
- 213.40
- 安値
- 212.14
- 高値
- 214.07
- 出来高
- 512
- 1日の変化
- 0.51%
- 1ヶ月の変化
- 2.21%
- 6ヶ月の変化
- 23.95%
- 1年の変化
- 15.70%