VXF: Vanguard Extended Market ETF

213.10 USD 1.08 (0.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VXFの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり212.14の安値と214.07の高値で取引されました。

Vanguard Extended Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VXF株の現在の価格は？

Vanguard Extended Market ETFの株価は本日213.10です。212.14 - 214.07内で取引され、前日の終値は212.02、取引量は512に達しました。VXFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Extended Market ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Extended Market ETFの現在の価格は213.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.70%やUSDにも注目します。VXFの動きはライブチャートで確認できます。

VXF株を買う方法は？

Vanguard Extended Market ETFの株は現在213.10で購入可能です。注文は通常213.10または213.40付近で行われ、512や-0.31%が市場の動きを示します。VXFの最新情報はライブチャートで確認できます。

VXF株に投資する方法は？

Vanguard Extended Market ETFへの投資では、年間の値幅146.68 - 214.27と現在の213.10を考慮します。注文は多くの場合213.10や213.40で行われる前に、2.21%や23.95%と比較されます。VXFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は214.27でした。146.68 - 214.27内で株価は大きく変動し、212.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Extended Market ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VXF)の年間最安値は146.68でした。現在の213.10や146.68 - 214.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VXFの動きはライブチャートで確認できます。

VXFの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Extended Market ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、212.02、15.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
212.14 214.07
1年のレンジ
146.68 214.27
以前の終値
212.02
始値
213.77
買値
213.10
買値
213.40
安値
212.14
高値
214.07
出来高
512
1日の変化
0.51%
1ヶ月の変化
2.21%
6ヶ月の変化
23.95%
1年の変化
15.70%
06 10月, 月曜日