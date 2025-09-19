- Aperçu
VXF: Vanguard Extended Market ETF
Le taux de change de VXF a changé de 0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 212.14 et à un maximum de 213.77.
Suivez la dynamique Vanguard Extended Market ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VXF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VXF aujourd'hui ?
L'action Vanguard Extended Market ETF est cotée à 213.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 212.14 - 213.77, a clôturé hier à 212.02 et son volume d'échange a atteint 162. Le graphique en temps réel du cours de VXF présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Extended Market ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Extended Market ETF est actuellement valorisé à 213.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VXF.
Comment acheter des actions VXF ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Extended Market ETF au cours actuel de 213.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 213.74 ou de 214.04, le 162 et le -0.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VXF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VXF ?
Investir dans Vanguard Extended Market ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 146.68 - 214.27 et le prix actuel 213.74. Beaucoup comparent 2.52% et 24.32% avant de passer des ordres à 213.74 ou 214.04. Consultez le graphique du cours de VXF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 214.27. Au cours de 146.68 - 214.27, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 212.02 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Extended Market ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VXF) sur l'année a été 146.68. Sa comparaison avec 213.74 et 146.68 - 214.27 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VXF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VXF a-t-elle été divisée ?
Vanguard Extended Market ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 212.02 et 16.05% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 212.02
- Ouverture
- 213.77
- Bid
- 213.74
- Ask
- 214.04
- Plus Bas
- 212.14
- Plus Haut
- 213.77
- Volume
- 162
- Changement quotidien
- 0.81%
- Changement Mensuel
- 2.52%
- Changement à 6 Mois
- 24.32%
- Changement Annuel
- 16.05%