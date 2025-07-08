KotasyonBölümler
Dövizler / VWO
Geri dön - Hisse senetleri

VWO: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

54.78 USD 0.11 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VWO fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.64 ve Yüksek fiyatı olarak 54.94 aralığında işlem gördü.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VWO haberleri

Sıkça sorulan sorular

What is VWO stock price today?

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF stock is priced at 54.78 today. It trades within 54.64 - 54.94, yesterday's close was 54.67, and trading volume reached 6497. The live price chart of VWO shows these updates.

Does Vanguard FTSE Emerging Markets ETF stock pay dividends?

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF is currently valued at 54.78. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 17.00% and USD. View the chart live to track VWO movements.

How to buy VWO stock?

You can buy Vanguard FTSE Emerging Markets ETF shares at the current price of 54.78. Orders are usually placed near 54.78 or 55.08, while 6497 and -0.15% show market activity. Follow VWO updates on the live chart today.

How to invest into VWO stock?

Investing in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF involves considering the yearly range 39.53 - 54.94 and current price 54.78. Many compare 0.79% and 20.55% before placing orders at 54.78 or 55.08. Explore the VWO price chart live with daily changes.

What are ETF Shares stock highest prices?

The highest price of ETF Shares in the past year was 54.94. Within 39.53 - 54.94, the stock fluctuated notably, and comparing with 54.67 helps spot resistance levels. Track Vanguard FTSE Emerging Markets ETF performance using the live chart.

What are ETF Shares stock lowest prices?

The lowest price of ETF Shares (VWO) over the year was 39.53. Comparing it with the current 54.78 and 39.53 - 54.94 shows potential long-term entry points. Watch VWO moves on the chart live for more details.

When did VWO stock split?

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 54.67, and 17.00% after corporate actions.

Günlük aralık
54.64 54.94
Yıllık aralık
39.53 54.94
Önceki kapanış
54.67
Açılış
54.86
Satış
54.78
Alış
55.08
Düşük
54.64
Yüksek
54.94
Hacim
6.497 K
Günlük değişim
0.20%
Aylık değişim
0.79%
6 aylık değişim
20.55%
Yıllık değişim
17.00%
03 Ekim, Cuma
10:05
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
4.2%
Önceki
4.3%
12:30
USD
Tarım Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
84 K
Önceki
22 K
12:30
USD
Katılım Oranı
Açıklanan
Beklenti
62.2%
Önceki
62.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.4%
Önceki
0.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
3.9%
Önceki
3.7%
12:30
USD
Özel Tarım Dışı Bordrolar
Açıklanan
Beklenti
98 K
Önceki
38 K
12:30
USD
U6 İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
7.8%
Önceki
8.1%
13:45
USD
S&P Global Hizmet PMI
Açıklanan
54.2
Beklenti
56.4
Önceki
54.5
13:45
USD
S&P Global Bileşik PMI
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.4
14:00
USD
ISM İmalat Dışı PMI
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM İmalat Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
422
Beklenti
Önceki
424
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
549
Beklenti
Önceki
549
17:40
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
266.7 K
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23.4 K