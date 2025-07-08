- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VWO: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Il tasso di cambio VWO ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.82 e ad un massimo di 54.90.
Segui le dinamiche di Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VWO News
- Top Money Manager Finds 3 Ways To Make Money From Today's 'Noise'
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Foreign Stocks Still Lead Global Markets In 2025 Going Into Q4
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Equity ETFs Draw Rising Investor Interest
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Jumia Stock's Momentum Builds - Why The Upside Case Remains (NYSE:JMIA)
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- EWW: A Primer On The Premier Mexican ETF (EWW)
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Japan Trade Deal Boosts Return Premium For Foreign Stocks
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- The Everything Rally In 2025 Rolls On
- Will Tariffs Derail The Bull Run In Global Equities Ex-U.S.?
- VEE:CA: Buy Emerging Markets Ahead Of Global Trade Realignments (TSX:VEE:CA)
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VWO oggi?
Oggi le azioni Vanguard FTSE Emerging Markets ETF sono prezzate a 54.85. Viene scambiato all'interno di 54.82 - 54.90, la chiusura di ieri è stata 54.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 327. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VWO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard FTSE Emerging Markets ETF pagano dividendi?
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF è attualmente valutato a 54.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VWO.
Come acquistare azioni VWO?
Puoi acquistare azioni Vanguard FTSE Emerging Markets ETF al prezzo attuale di 54.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 54.85 o 55.15, mentre 327 e -0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VWO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VWO?
Investire in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF implica considerare l'intervallo annuale 39.53 - 54.93 e il prezzo attuale 54.85. Molti confrontano 0.92% e 20.71% prima di effettuare ordini su 54.85 o 55.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VWO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 54.93. All'interno di 39.53 - 54.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 54.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard FTSE Emerging Markets ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VWO) nel corso dell'anno è stato 39.53. Confrontandolo con gli attuali 54.85 e 39.53 - 54.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VWO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VWO?
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 54.67 e 17.15%.
- Chiusura Precedente
- 54.67
- Apertura
- 54.86
- Bid
- 54.85
- Ask
- 55.15
- Minimo
- 54.82
- Massimo
- 54.90
- Volume
- 327
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 0.92%
- Variazione Semestrale
- 20.71%
- Variazione Annuale
- 17.15%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Agire
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Agire
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Agire
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Agire
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Agire
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K