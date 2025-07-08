QuotazioniSezioni
Valute / VWO
VWO: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

54.85 USD 0.18 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VWO ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.82 e ad un massimo di 54.90.

Segui le dinamiche di Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

VWO News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VWO oggi?

Oggi le azioni Vanguard FTSE Emerging Markets ETF sono prezzate a 54.85. Viene scambiato all'interno di 54.82 - 54.90, la chiusura di ieri è stata 54.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 327. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VWO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard FTSE Emerging Markets ETF pagano dividendi?

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF è attualmente valutato a 54.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VWO.

Come acquistare azioni VWO?

Puoi acquistare azioni Vanguard FTSE Emerging Markets ETF al prezzo attuale di 54.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 54.85 o 55.15, mentre 327 e -0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VWO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VWO?

Investire in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF implica considerare l'intervallo annuale 39.53 - 54.93 e il prezzo attuale 54.85. Molti confrontano 0.92% e 20.71% prima di effettuare ordini su 54.85 o 55.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VWO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 54.93. All'interno di 39.53 - 54.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 54.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard FTSE Emerging Markets ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VWO) nel corso dell'anno è stato 39.53. Confrontandolo con gli attuali 54.85 e 39.53 - 54.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VWO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VWO?

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 54.67 e 17.15%.

Intervallo Giornaliero
54.82 54.90
Intervallo Annuale
39.53 54.93
Chiusura Precedente
54.67
Apertura
54.86
Bid
54.85
Ask
55.15
Minimo
54.82
Massimo
54.90
Volume
327
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
0.92%
Variazione Semestrale
20.71%
Variazione Annuale
17.15%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K