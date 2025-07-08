CotationsSections
VWO: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

54.85 USD 0.18 (0.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VWO a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.82 et à un maximum de 54.90.

Suivez la dynamique Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VWO aujourd'hui ?

L'action Vanguard FTSE Emerging Markets ETF est cotée à 54.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans 54.82 - 54.90, a clôturé hier à 54.67 et son volume d'échange a atteint 327. Le graphique en temps réel du cours de VWO présente ces mises à jour.

L'action Vanguard FTSE Emerging Markets ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF est actuellement valorisé à 54.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VWO.

Comment acheter des actions VWO ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard FTSE Emerging Markets ETF au cours actuel de 54.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 54.85 ou de 55.15, le 327 et le -0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VWO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VWO ?

Investir dans Vanguard FTSE Emerging Markets ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 39.53 - 54.93 et le prix actuel 54.85. Beaucoup comparent 0.92% et 20.71% avant de passer des ordres à 54.85 ou 55.15. Consultez le graphique du cours de VWO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 54.93. Au cours de 39.53 - 54.93, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VWO) sur l'année a été 39.53. Sa comparaison avec 54.85 et 39.53 - 54.93 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VWO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VWO a-t-elle été divisée ?

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.67 et 17.15% après les opérations sur titres.

Range quotidien
54.82 54.90
Range Annuel
39.53 54.93
Clôture Précédente
54.67
Ouverture
54.86
Bid
54.85
Ask
55.15
Plus Bas
54.82
Plus Haut
54.90
Volume
327
Changement quotidien
0.33%
Changement Mensuel
0.92%
Changement à 6 Mois
20.71%
Changement Annuel
17.15%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K