VWO: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Le taux de change de VWO a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.82 et à un maximum de 54.90.
Suivez la dynamique Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VWO Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VWO aujourd'hui ?
L'action Vanguard FTSE Emerging Markets ETF est cotée à 54.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans 54.82 - 54.90, a clôturé hier à 54.67 et son volume d'échange a atteint 327. Le graphique en temps réel du cours de VWO présente ces mises à jour.
L'action Vanguard FTSE Emerging Markets ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF est actuellement valorisé à 54.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VWO.
Comment acheter des actions VWO ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard FTSE Emerging Markets ETF au cours actuel de 54.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 54.85 ou de 55.15, le 327 et le -0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VWO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VWO ?
Investir dans Vanguard FTSE Emerging Markets ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 39.53 - 54.93 et le prix actuel 54.85. Beaucoup comparent 0.92% et 20.71% avant de passer des ordres à 54.85 ou 55.15. Consultez le graphique du cours de VWO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 54.93. Au cours de 39.53 - 54.93, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VWO) sur l'année a été 39.53. Sa comparaison avec 54.85 et 39.53 - 54.93 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VWO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VWO a-t-elle été divisée ?
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.67 et 17.15% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 54.67
- Ouverture
- 54.86
- Bid
- 54.85
- Ask
- 55.15
- Plus Bas
- 54.82
- Plus Haut
- 54.90
- Volume
- 327
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- 0.92%
- Changement à 6 Mois
- 20.71%
- Changement Annuel
- 17.15%
