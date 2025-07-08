- Visão do mercado
VWO: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
A taxa do VWO para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.64 e o mais alto foi 54.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VWO Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VWO hoje?
Hoje Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) está avaliado em 54.78. O instrumento é negociado dentro de 54.64 - 54.94, o fechamento de ontem foi 54.67, e o volume de negociação atingiu 6497. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VWO em tempo real.
As ações de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard FTSE Emerging Markets ETF está avaliado em 54.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.00% e USD. Monitore os movimentos de VWO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VWO?
Você pode comprar ações de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) pelo preço atual 54.78. Ordens geralmente são executadas perto de 54.78 ou 55.08, enquanto 6497 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VWO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VWO?
Investir em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF envolve considerar a faixa anual 39.53 - 54.94 e o preço atual 54.78. Muitos comparam 0.79% e 20.55% antes de enviar ordens em 54.78 ou 55.08. Estude as mudanças diárias de preço de VWO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VWO) no último ano foi 54.94. As ações oscilaram bastante dentro de 39.53 - 54.94, e a comparação com 54.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VWO) no ano foi 39.53. A comparação com o preço atual 54.78 e 39.53 - 54.94 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VWO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VWO?
No passado Vanguard FTSE Emerging Markets ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 54.67 e 17.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 54.67
- Open
- 54.86
- Bid
- 54.78
- Ask
- 55.08
- Low
- 54.64
- High
- 54.94
- Volume
- 6.497 K
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 0.79%
- Mudança de 6 meses
- 20.55%
- Mudança anual
- 17.00%