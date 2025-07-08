- Übersicht
VWO: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Der Wechselkurs von VWO hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.64 bis zu einem Hoch von 54.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard FTSE Emerging Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VWO News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VWO heute?
Die Aktie von Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) notiert heute bei 54.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von 54.64 - 54.94 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 54.67 und das Handelsvolumen erreichte 6497. Das Live-Chart von VWO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VWO Dividenden?
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF wird derzeit mit 54.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VWO zu verfolgen.
Wie kaufe ich VWO-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) zum aktuellen Kurs von 54.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 54.78 oder 55.08 platziert, während 6497 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VWO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VWO-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF müssen die jährliche Spanne 39.53 - 54.94 und der aktuelle Kurs 54.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.79% und 20.55%, bevor sie Orders zu 54.78 oder 55.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VWO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VWO) im vergangenen Jahr lag bei 54.94. Innerhalb von 39.53 - 54.94 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 54.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VWO) im Laufe des Jahres betrug 39.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 54.78 und der Spanne 39.53 - 54.94 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VWO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VWO statt?
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 54.67 und 17.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.67
- Eröffnung
- 54.86
- Bid
- 54.78
- Ask
- 55.08
- Tief
- 54.64
- Hoch
- 54.94
- Volumen
- 6.497 K
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 0.79%
- 6-Monatsänderung
- 20.55%
- Jahresänderung
- 17.00%