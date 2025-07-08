クォートセクション
VWO: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

54.78 USD 0.11 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VWOの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり54.64の安値と54.94の高値で取引されました。

Vanguard FTSE Emerging Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VWO株の現在の価格は？

Vanguard FTSE Emerging Markets ETFの株価は本日54.78です。54.64 - 54.94内で取引され、前日の終値は54.67、取引量は6497に達しました。VWOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard FTSE Emerging Markets ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard FTSE Emerging Markets ETFの現在の価格は54.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.00%やUSDにも注目します。VWOの動きはライブチャートで確認できます。

VWO株を買う方法は？

Vanguard FTSE Emerging Markets ETFの株は現在54.78で購入可能です。注文は通常54.78または55.08付近で行われ、6497や-0.15%が市場の動きを示します。VWOの最新情報はライブチャートで確認できます。

VWO株に投資する方法は？

Vanguard FTSE Emerging Markets ETFへの投資では、年間の値幅39.53 - 54.94と現在の54.78を考慮します。注文は多くの場合54.78や55.08で行われる前に、0.79%や20.55%と比較されます。VWOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は54.94でした。39.53 - 54.94内で株価は大きく変動し、54.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard FTSE Emerging Markets ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VWO)の年間最安値は39.53でした。現在の54.78や39.53 - 54.94と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VWOの動きはライブチャートで確認できます。

VWOの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard FTSE Emerging Markets ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.67、17.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
54.64 54.94
1年のレンジ
39.53 54.94
以前の終値
54.67
始値
54.86
買値
54.78
買値
55.08
安値
54.64
高値
54.94
出来高
6.497 K
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
0.79%
6ヶ月の変化
20.55%
1年の変化
17.00%
