- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VWO: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWOの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり54.64の安値と54.94の高値で取引されました。
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VWO News
- Top Money Manager Finds 3 Ways To Make Money From Today's 'Noise'
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Foreign Stocks Still Lead Global Markets In 2025 Going Into Q4
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Equity ETFs Draw Rising Investor Interest
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Jumia Stock's Momentum Builds - Why The Upside Case Remains (NYSE:JMIA)
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- EWW: A Primer On The Premier Mexican ETF (EWW)
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Japan Trade Deal Boosts Return Premium For Foreign Stocks
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- The Everything Rally In 2025 Rolls On
- Will Tariffs Derail The Bull Run In Global Equities Ex-U.S.?
- VEE:CA: Buy Emerging Markets Ahead Of Global Trade Realignments (TSX:VEE:CA)
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
よくあるご質問
VWO株の現在の価格は？
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFの株価は本日54.78です。54.64 - 54.94内で取引され、前日の終値は54.67、取引量は6497に達しました。VWOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFの現在の価格は54.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.00%やUSDにも注目します。VWOの動きはライブチャートで確認できます。
VWO株を買う方法は？
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFの株は現在54.78で購入可能です。注文は通常54.78または55.08付近で行われ、6497や-0.15%が市場の動きを示します。VWOの最新情報はライブチャートで確認できます。
VWO株に投資する方法は？
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFへの投資では、年間の値幅39.53 - 54.94と現在の54.78を考慮します。注文は多くの場合54.78や55.08で行われる前に、0.79%や20.55%と比較されます。VWOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は54.94でした。39.53 - 54.94内で株価は大きく変動し、54.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard FTSE Emerging Markets ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VWO)の年間最安値は39.53でした。現在の54.78や39.53 - 54.94と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VWOの動きはライブチャートで確認できます。
VWOの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.67、17.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 54.67
- 始値
- 54.86
- 買値
- 54.78
- 買値
- 55.08
- 安値
- 54.64
- 高値
- 54.94
- 出来高
- 6.497 K
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- 0.79%
- 6ヶ月の変化
- 20.55%
- 1年の変化
- 17.00%