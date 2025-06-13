Валюты / VWO
VWO: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
54.18 USD 0.33 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VWO за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.93, а максимальная — 54.23.
Следите за динамикой Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VWO
Дневной диапазон
53.93 54.23
Годовой диапазон
39.53 54.23
- Предыдущее закрытие
- 53.85
- Open
- 54.05
- Bid
- 54.18
- Ask
- 54.48
- Low
- 53.93
- High
- 54.23
- Объем
- 7.188 K
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- 6.09%
- 6-месячное изменение
- 19.60%
- Годовое изменение
- 12.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.