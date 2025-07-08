- Panorámica
VWO: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
El tipo de cambio de VWO de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.64, mientras que el máximo ha alcanzado 54.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VWO News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VWO hoy?
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) se evalúa hoy en 54.78. El instrumento se negocia dentro de 54.64 - 54.94; el cierre de ayer ha sido 54.67 y el volumen comercial ha alcanzado 6497. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VWO en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF?
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF se evalúa actualmente en 54.78. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.00% y USD. Monitoree los movimientos de VWO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VWO?
Puede comprar acciones de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) al precio actual de 54.78. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 54.78 o 55.08, mientras que 6497 y -0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VWO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VWO?
Invertir en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF implica tener en cuenta el rango anual 39.53 - 54.94 y el precio actual 54.78. Muchos comparan 0.79% y 20.55% antes de colocar órdenes en 54.78 o 55.08. Estudie los cambios diarios de precios de VWO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (VWO) en el último año ha sido 54.94. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 39.53 - 54.94, una comparación con 54.67 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (VWO) para el año ha sido 39.53. La comparación con los actuales 54.78 y 39.53 - 54.94 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VWO en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VWO?
En el pasado, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 54.67 y 17.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 54.67
- Open
- 54.86
- Bid
- 54.78
- Ask
- 55.08
- Low
- 54.64
- High
- 54.94
- Volumen
- 6.497 K
- Cambio diario
- 0.20%
- Cambio mensual
- 0.79%
- Cambio a 6 meses
- 20.55%
- Cambio anual
- 17.00%