FiyatlarBölümler
Dövizler / VVX
Geri dön - Hisse senetleri

VVX: V2X Inc

55.06 USD 4.16 (7.02%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VVX fiyatı bugün -7.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.91 ve Yüksek fiyatı olarak 59.70 aralığında işlem gördü.

V2X Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VVX haberleri

Günlük aralık
54.91 59.70
Yıllık aralık
41.07 69.75
Önceki kapanış
59.22
Açılış
59.23
Satış
55.06
Alış
55.36
Düşük
54.91
Yüksek
59.70
Hacim
613
Günlük değişim
-7.02%
Aylık değişim
-3.35%
6 aylık değişim
13.60%
Yıllık değişim
-1.43%
21 Eylül, Pazar