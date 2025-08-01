Dövizler / VVX
VVX: V2X Inc
55.06 USD 4.16 (7.02%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VVX fiyatı bugün -7.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.91 ve Yüksek fiyatı olarak 59.70 aralığında işlem gördü.
V2X Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VVX haberleri
Günlük aralık
54.91 59.70
Yıllık aralık
41.07 69.75
- Önceki kapanış
- 59.22
- Açılış
- 59.23
- Satış
- 55.06
- Alış
- 55.36
- Düşük
- 54.91
- Yüksek
- 59.70
- Hacim
- 613
- Günlük değişim
- -7.02%
- Aylık değişim
- -3.35%
- 6 aylık değişim
- 13.60%
- Yıllık değişim
- -1.43%
21 Eylül, Pazar