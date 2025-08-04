Währungen / VVX
VVX: V2X Inc
58.99 USD 0.23 (0.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VVX hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.66 bis zu einem Hoch von 59.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die V2X Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VVX News
- V2X secures position on $3.5 billion defense threat reduction contract
- V2X-Großaktionäre verkaufen Aktien im Wert von 88,7 Mio. $
- V2X-Direktor Cusumano veräußert Aktien im Wert von 88,7 Mio. $
- Do Options Traders Know Something About V2X Stock We Don't?
- Shifting Gears program marks 11 years of veteran technician training
- V2X appoints Greg Lundy as new vice president of technology
- V2X, Inc. (VVX) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:VVX)
- QinetiQ: After A 25% Rally, What’s Next For Defense Investors? (QNTQY)
- VVX vs. MLNK: Which Stock Is the Better Value Option?
- V2X appoints retired army general as VP of business development
- Goldman Sachs upgrades CACI, cuts Parsons within cautious government IT view
- BofA Securities upgrades V2X stock to Buy on contract wins and strategy
- This $1.5 Billion Defense Stock Just Won a $4.3 Billion Contract
- V2X announces secondary offering of 2 million shares by investor
- Raymond James reiterates Outperform rating on V2X stock after strong Q2
- V2X stock price target raised to $63 from $55 at Stifel on T-6 contract win
- V2X, Inc. (VVX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- V2X (VVX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- V2X (VVX) Fiscal Q2 EPS Jumps 60%
- Earnings call transcript: V2X beats Q2 2025 EPS expectations, stock rises 2.45%
- V2X (VVX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- V2X Q2 2025 presentation: profitability surges as EPS guidance raised
- V2X shares up 2% as adjusted earnings soar 59% in second quarter
- V2X Inc earnings beat by $0.30, revenue topped estimates
Tagesspanne
58.66 59.70
Jahresspanne
41.07 69.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.22
- Eröffnung
- 59.23
- Bid
- 58.99
- Ask
- 59.29
- Tief
- 58.66
- Hoch
- 59.70
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- 3.55%
- 6-Monatsänderung
- 21.70%
- Jahresänderung
- 5.60%
