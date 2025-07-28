КотировкиРазделы
Валюты / VVX
Назад в Рынок акций США

VVX: V2X Inc

56.64 USD 2.18 (4.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VVX за сегодня изменился на 4.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.03, а максимальная — 56.64.

Следите за динамикой V2X Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VVX

Дневной диапазон
54.03 56.64
Годовой диапазон
41.07 69.75
Предыдущее закрытие
54.46
Open
54.41
Bid
56.64
Ask
56.94
Low
54.03
High
56.64
Объем
930
Дневное изменение
4.00%
Месячное изменение
-0.58%
6-месячное изменение
16.86%
Годовое изменение
1.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.