VVX: V2X Inc
56.64 USD 2.18 (4.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VVX за сегодня изменился на 4.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.03, а максимальная — 56.64.
Следите за динамикой V2X Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
54.03 56.64
Годовой диапазон
41.07 69.75
- Предыдущее закрытие
- 54.46
- Open
- 54.41
- Bid
- 56.64
- Ask
- 56.94
- Low
- 54.03
- High
- 56.64
- Объем
- 930
- Дневное изменение
- 4.00%
- Месячное изменение
- -0.58%
- 6-месячное изменение
- 16.86%
- Годовое изменение
- 1.40%
