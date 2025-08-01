CotationsSections
VVX: V2X Inc

55.06 USD 4.16 (7.02%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VVX a changé de -7.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.91 et à un maximum de 59.70.

Suivez la dynamique V2X Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
54.91 59.70
Range Annuel
41.07 69.75
Clôture Précédente
59.22
Ouverture
59.23
Bid
55.06
Ask
55.36
Plus Bas
54.91
Plus Haut
59.70
Volume
613
Changement quotidien
-7.02%
Changement Mensuel
-3.35%
Changement à 6 Mois
13.60%
Changement Annuel
-1.43%
