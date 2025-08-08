FiyatlarBölümler
Dövizler / VTWO
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF

99.99 USD 0.86 (0.87%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VTWO fiyatı bugün 0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.37 ve Yüksek fiyatı olarak 100.27 aralığında işlem gördü.

Vanguard Russell 2000 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
99.37 100.27
Yıllık aralık
69.39 100.27
Önceki kapanış
99.13
Açılış
99.37
Satış
99.99
Alış
100.29
Düşük
99.37
Yüksek
100.27
Hacim
1.456 K
Günlük değişim
0.87%
Aylık değişim
6.55%
6 aylık değişim
24.33%
Yıllık değişim
12.25%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%