Dövizler / VTWO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF
99.99 USD 0.86 (0.87%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VTWO fiyatı bugün 0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.37 ve Yüksek fiyatı olarak 100.27 aralığında işlem gördü.
Vanguard Russell 2000 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTWO haberleri
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- Is the Vanguard Russell 2000 ETF a Buy Now?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Are Small-Cap ETFs Finally Ready to Shine?
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- The Market's Hidden Gem: Discovering the ETF Set to Soar 50%
- 1 Reason to Buy Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)
Günlük aralık
99.37 100.27
Yıllık aralık
69.39 100.27
- Önceki kapanış
- 99.13
- Açılış
- 99.37
- Satış
- 99.99
- Alış
- 100.29
- Düşük
- 99.37
- Yüksek
- 100.27
- Hacim
- 1.456 K
- Günlük değişim
- 0.87%
- Aylık değişim
- 6.55%
- 6 aylık değişim
- 24.33%
- Yıllık değişim
- 12.25%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
- $-251.312 B
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-439.822 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%