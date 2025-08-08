CotizacionesSecciones
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF

99.99 USD 0.86 (0.87%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VTWO de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.37, mientras que el máximo ha alcanzado 100.27.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Russell 2000 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
99.37 100.27
Rango anual
69.39 100.27
Cierres anteriores
99.13
Open
99.37
Bid
99.99
Ask
100.29
Low
99.37
High
100.27
Volumen
1.456 K
Cambio diario
0.87%
Cambio mensual
6.55%
Cambio a 6 meses
24.33%
Cambio anual
12.25%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
$​-251.312 B
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-439.822 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%