VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF
99.99 USD 0.86 (0.87%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VTWO ha avuto una variazione del 0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.37 e ad un massimo di 100.27.
Segui le dinamiche di Vanguard Russell 2000 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
99.37 100.27
Intervallo Annuale
69.39 100.27
- Chiusura Precedente
- 99.13
- Apertura
- 99.37
- Bid
- 99.99
- Ask
- 100.29
- Minimo
- 99.37
- Massimo
- 100.27
- Volume
- 1.456 K
- Variazione giornaliera
- 0.87%
- Variazione Mensile
- 6.55%
- Variazione Semestrale
- 24.33%
- Variazione Annuale
- 12.25%
