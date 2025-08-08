QuotazioniSezioni
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF

99.99 USD 0.86 (0.87%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VTWO ha avuto una variazione del 0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.37 e ad un massimo di 100.27.

Segui le dinamiche di Vanguard Russell 2000 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
99.37 100.27
Intervallo Annuale
69.39 100.27
Chiusura Precedente
99.13
Apertura
99.37
Bid
99.99
Ask
100.29
Minimo
99.37
Massimo
100.27
Volume
1.456 K
Variazione giornaliera
0.87%
Variazione Mensile
6.55%
Variazione Semestrale
24.33%
Variazione Annuale
12.25%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%