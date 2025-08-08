КотировкиРазделы
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF

99.99 USD 0.86 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VTWO за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.37, а максимальная — 100.27.

Следите за динамикой Vanguard Russell 2000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости VTWO

Дневной диапазон
99.37 100.27
Годовой диапазон
69.39 100.27
Предыдущее закрытие
99.13
Open
99.37
Bid
99.99
Ask
100.29
Low
99.37
High
100.27
Объем
1.456 K
Дневное изменение
0.87%
Месячное изменение
6.55%
6-месячное изменение
24.33%
Годовое изменение
12.25%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%