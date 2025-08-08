Валюты / VTWO
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF
99.99 USD 0.86 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTWO за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.37, а максимальная — 100.27.
Следите за динамикой Vanguard Russell 2000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
99.37 100.27
Годовой диапазон
69.39 100.27
- Предыдущее закрытие
- 99.13
- Open
- 99.37
- Bid
- 99.99
- Ask
- 100.29
- Low
- 99.37
- High
- 100.27
- Объем
- 1.456 K
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- 6.55%
- 6-месячное изменение
- 24.33%
- Годовое изменение
- 12.25%
23 сентября, вторник
12:30
USD
- Акт.
- $-251.312 млрд
- Прог.
- $-406.051 млрд
- Пред.
- $-439.822 млрд
13:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 4.04 млн
- Пред.
- 4.01 млн
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.0%
- Пред.
- 2.0%
16:35
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.641%