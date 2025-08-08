Währungen / VTWO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF
99.99 USD 0.86 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VTWO hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.37 bis zu einem Hoch von 100.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Russell 2000 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTWO News
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- Is the Vanguard Russell 2000 ETF a Buy Now?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Are Small-Cap ETFs Finally Ready to Shine?
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- The Market's Hidden Gem: Discovering the ETF Set to Soar 50%
- 1 Reason to Buy Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)
Tagesspanne
99.37 100.27
Jahresspanne
69.39 100.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.13
- Eröffnung
- 99.37
- Bid
- 99.99
- Ask
- 100.29
- Tief
- 99.37
- Hoch
- 100.27
- Volumen
- 1.456 K
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- 6.55%
- 6-Monatsänderung
- 24.33%
- Jahresänderung
- 12.25%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
- $-251.312 B
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-439.822 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%