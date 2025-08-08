CotaçõesSeções
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF

99.99 USD 0.86 (0.87%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VTWO para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.37 e o mais alto foi 100.27.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Russell 2000 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VTWO Notícias

Faixa diária
99.37 100.27
Faixa anual
69.39 100.27
Fechamento anterior
99.13
Open
99.37
Bid
99.99
Ask
100.29
Low
99.37
High
100.27
Volume
1.456 K
Mudança diária
0.87%
Mudança mensal
6.55%
Mudança de 6 meses
24.33%
Mudança anual
12.25%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
Transações Correntes
Atu.
$​-251.312 bilh
Projeç.
$​-406.051 bilh
Prév.
$​-439.822 bilh
13:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
Projeç.
4.04 milh
Prév.
4.01 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.0%
Prév.
2.0%
16:35
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.641%