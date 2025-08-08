Moedas / VTWO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF
99.99 USD 0.86 (0.87%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VTWO para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.37 e o mais alto foi 100.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Russell 2000 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTWO Notícias
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- Is the Vanguard Russell 2000 ETF a Buy Now?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Are Small-Cap ETFs Finally Ready to Shine?
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- The Market's Hidden Gem: Discovering the ETF Set to Soar 50%
- 1 Reason to Buy Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)
Faixa diária
99.37 100.27
Faixa anual
69.39 100.27
- Fechamento anterior
- 99.13
- Open
- 99.37
- Bid
- 99.99
- Ask
- 100.29
- Low
- 99.37
- High
- 100.27
- Volume
- 1.456 K
- Mudança diária
- 0.87%
- Mudança mensal
- 6.55%
- Mudança de 6 meses
- 24.33%
- Mudança anual
- 12.25%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
- Atu.
- $-251.312 bilh
- Projeç.
- $-406.051 bilh
- Prév.
- $-439.822 bilh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.04 milh
- Prév.
- 4.01 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.0%
- Prév.
- 2.0%
16:35
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.641%