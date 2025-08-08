通貨 / VTWO
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF
99.99 USD 0.86 (0.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VTWOの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり99.37の安値と100.27の高値で取引されました。
Vanguard Russell 2000 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
99.37 100.27
1年のレンジ
69.39 100.27
- 以前の終値
- 99.13
- 始値
- 99.37
- 買値
- 99.99
- 買値
- 100.29
- 安値
- 99.37
- 高値
- 100.27
- 出来高
- 1.456 K
- 1日の変化
- 0.87%
- 1ヶ月の変化
- 6.55%
- 6ヶ月の変化
- 24.33%
- 1年の変化
- 12.25%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
- 実際
- $-251.312 B
- 期待
- $-406.051 B
- 前
- $-439.822 B
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 4.04 M
- 前
- 4.01 M
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- -2.0%
- 前
- 2.0%
16:35
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.641%