货币 / VTWO
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF
99.99 USD 0.86 (0.87%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VTWO汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点99.37和高点100.27进行交易。
关注Vanguard Russell 2000 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VTWO新闻
日范围
99.37 100.27
年范围
69.39 100.27
- 前一天收盘价
- 99.13
- 开盘价
- 99.37
- 卖价
- 99.99
- 买价
- 100.29
- 最低价
- 99.37
- 最高价
- 100.27
- 交易量
- 1.456 K
- 日变化
- 0.87%
- 月变化
- 6.55%
- 6个月变化
- 24.33%
- 年变化
- 12.25%
