통화 / VTWO
VTWO: Vanguard Russell 2000 ETF
99.99 USD 0.86 (0.87%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VTWO 환율이 오늘 0.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 99.37이고 고가는 100.27이었습니다.
Vanguard Russell 2000 ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VTWO News
일일 변동 비율
99.37 100.27
년간 변동
69.39 100.27
- 이전 종가
- 99.13
- 시가
- 99.37
- Bid
- 99.99
- Ask
- 100.29
- 저가
- 99.37
- 고가
- 100.27
- 볼륨
- 1.456 K
- 일일 변동
- 0.87%
- 월 변동
- 6.55%
- 6개월 변동
- 24.33%
- 년간 변동율
- 12.25%
