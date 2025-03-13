VTVT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün vTv Therapeutics Inc - Class A hisse senedi 22.60 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 22.41 - 23.74 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.10 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 18 değerine ulaştı. VTVT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

vTv Therapeutics Inc - Class A hisse senedi temettü ödüyor mu? vTv Therapeutics Inc - Class A hisse senedi şu anda 22.60 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 57.60% ve USD değerlerini izler. VTVT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VTVT hisse senedi nasıl alınır? vTv Therapeutics Inc - Class A hisselerini şu anki 22.60 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 22.60 ve Ask 22.90 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 18 ve günlük değişim oranı -2.88% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VTVT fiyat hareketlerini takip edin.

VTVT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? vTv Therapeutics Inc - Class A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 12.62 - 26.98 ve mevcut fiyatı 22.60 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 22.60 veya Ask 22.90 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.09% ve 6 aylık değişim oranı 15.96% değerlerini karşılaştırır. VTVT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Vtv Therapeutics Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Vtv Therapeutics Inc. hisse senedi yıllık olarak 26.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 12.62 - 26.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.10 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak vTv Therapeutics Inc - Class A performansını takip edin.

Vtv Therapeutics Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 12.62 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 22.60 ve hareket ettiği yıllık aralık 12.62 - 26.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VTVT fiyat hareketlerini izleyin.