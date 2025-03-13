- Genel bakış
VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A
VTVT fiyatı bugün -6.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.41 ve Yüksek fiyatı olarak 23.74 aralığında işlem gördü.
vTv Therapeutics Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VTVT haberleri
Sıkça sorulan sorular
VTVT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün vTv Therapeutics Inc - Class A hisse senedi 22.60 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 22.41 - 23.74 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.10 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 18 değerine ulaştı. VTVT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
vTv Therapeutics Inc - Class A hisse senedi temettü ödüyor mu?
vTv Therapeutics Inc - Class A hisse senedi şu anda 22.60 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 57.60% ve USD değerlerini izler. VTVT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VTVT hisse senedi nasıl alınır?
vTv Therapeutics Inc - Class A hisselerini şu anki 22.60 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 22.60 ve Ask 22.90 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 18 ve günlük değişim oranı -2.88% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VTVT fiyat hareketlerini takip edin.
VTVT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
vTv Therapeutics Inc - Class A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 12.62 - 26.98 ve mevcut fiyatı 22.60 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 22.60 veya Ask 22.90 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.09% ve 6 aylık değişim oranı 15.96% değerlerini karşılaştırır. VTVT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Vtv Therapeutics Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Vtv Therapeutics Inc. hisse senedi yıllık olarak 26.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 12.62 - 26.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.10 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak vTv Therapeutics Inc - Class A performansını takip edin.
Vtv Therapeutics Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 12.62 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 22.60 ve hareket ettiği yıllık aralık 12.62 - 26.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VTVT fiyat hareketlerini izleyin.
VTVT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
vTv Therapeutics Inc - Class A geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 24.10 ve yıllık değişim oranı 57.60% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 24.10
- Açılış
- 23.27
- Satış
- 22.60
- Alış
- 22.90
- Düşük
- 22.41
- Yüksek
- 23.74
- Hacim
- 18
- Günlük değişim
- -6.22%
- Aylık değişim
- 0.09%
- 6 aylık değişim
- 15.96%
- Yıllık değişim
- 57.60%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B