VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A
Le taux de change de VTVT a changé de -7.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.41 et à un maximum de 23.74.
Suivez la dynamique vTv Therapeutics Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VTVT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VTVT aujourd'hui ?
L'action vTv Therapeutics Inc - Class A est cotée à 22.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.41 - 23.74, a clôturé hier à 24.10 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de VTVT présente ces mises à jour.
L'action vTv Therapeutics Inc - Class A verse-t-elle des dividendes ?
vTv Therapeutics Inc - Class A est actuellement valorisé à 22.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 56.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VTVT.
Comment acheter des actions VTVT ?
Vous pouvez acheter des actions vTv Therapeutics Inc - Class A au cours actuel de 22.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.41 ou de 22.71, le 16 et le -3.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VTVT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VTVT ?
Investir dans vTv Therapeutics Inc - Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 12.62 - 26.98 et le prix actuel 22.41. Beaucoup comparent -0.75% et 14.98% avant de passer des ordres à 22.41 ou 22.71. Consultez le graphique du cours de VTVT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Vtv Therapeutics Inc. ?
Le cours le plus élevé de Vtv Therapeutics Inc. l'année dernière était 26.98. Au cours de 12.62 - 26.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de vTv Therapeutics Inc - Class A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Vtv Therapeutics Inc. ?
Le cours le plus bas de Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) sur l'année a été 12.62. Sa comparaison avec 22.41 et 12.62 - 26.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VTVT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VTVT a-t-elle été divisée ?
vTv Therapeutics Inc - Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.10 et 56.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.10
- Ouverture
- 23.27
- Bid
- 22.41
- Ask
- 22.71
- Plus Bas
- 22.41
- Plus Haut
- 23.74
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- -7.01%
- Changement Mensuel
- -0.75%
- Changement à 6 Mois
- 14.98%
- Changement Annuel
- 56.28%