VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A
A taxa do VTVT para hoje mudou para -6.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.41 e o mais alto foi 23.74.
Veja a dinâmica do par de moedas vTv Therapeutics Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VTVT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VTVT hoje?
Hoje vTv Therapeutics Inc - Class A (VTVT) está avaliado em 22.60. O instrumento é negociado dentro de 22.41 - 23.74, o fechamento de ontem foi 24.10, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VTVT em tempo real.
As ações de vTv Therapeutics Inc - Class A pagam dividendos?
Atualmente vTv Therapeutics Inc - Class A está avaliado em 22.60. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 57.60% e USD. Monitore os movimentos de VTVT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VTVT?
Você pode comprar ações de vTv Therapeutics Inc - Class A (VTVT) pelo preço atual 22.60. Ordens geralmente são executadas perto de 22.60 ou 22.90, enquanto 18 e -2.88% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VTVT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VTVT?
Investir em vTv Therapeutics Inc - Class A envolve considerar a faixa anual 12.62 - 26.98 e o preço atual 22.60. Muitos comparam 0.09% e 15.96% antes de enviar ordens em 22.60 ou 22.90. Estude as mudanças diárias de preço de VTVT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Vtv Therapeutics Inc.?
O maior preço de Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) no último ano foi 26.98. As ações oscilaram bastante dentro de 12.62 - 26.98, e a comparação com 24.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de vTv Therapeutics Inc - Class A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Vtv Therapeutics Inc.?
O menor preço de Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) no ano foi 12.62. A comparação com o preço atual 22.60 e 12.62 - 26.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VTVT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VTVT?
No passado vTv Therapeutics Inc - Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.10 e 57.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.10
- Open
- 23.27
- Bid
- 22.60
- Ask
- 22.90
- Low
- 22.41
- High
- 23.74
- Volume
- 18
- Mudança diária
- -6.22%
- Mudança mensal
- 0.09%
- Mudança de 6 meses
- 15.96%
- Mudança anual
- 57.60%