VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A
El tipo de cambio de VTVT de hoy ha cambiado un -6.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.41, mientras que el máximo ha alcanzado 23.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas vTv Therapeutics Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VTVT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VTVT hoy?
vTv Therapeutics Inc - Class A (VTVT) se evalúa hoy en 22.60. El instrumento se negocia dentro de 22.41 - 23.74; el cierre de ayer ha sido 24.10 y el volumen comercial ha alcanzado 18. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VTVT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de vTv Therapeutics Inc - Class A?
vTv Therapeutics Inc - Class A se evalúa actualmente en 22.60. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 57.60% y USD. Monitoree los movimientos de VTVT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VTVT?
Puede comprar acciones de vTv Therapeutics Inc - Class A (VTVT) al precio actual de 22.60. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.60 o 22.90, mientras que 18 y -2.88% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VTVT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VTVT?
Invertir en vTv Therapeutics Inc - Class A implica tener en cuenta el rango anual 12.62 - 26.98 y el precio actual 22.60. Muchos comparan 0.09% y 15.96% antes de colocar órdenes en 22.60 o 22.90. Estudie los cambios diarios de precios de VTVT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Vtv Therapeutics Inc.?
El precio más alto de Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) en el último año ha sido 26.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.62 - 26.98, una comparación con 24.10 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de vTv Therapeutics Inc - Class A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Vtv Therapeutics Inc.?
El precio más bajo de Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) para el año ha sido 12.62. La comparación con los actuales 22.60 y 12.62 - 26.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VTVT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VTVT?
En el pasado, vTv Therapeutics Inc - Class A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.10 y 57.60% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.10
- Open
- 23.27
- Bid
- 22.60
- Ask
- 22.90
- Low
- 22.41
- High
- 23.74
- Volumen
- 18
- Cambio diario
- -6.22%
- Cambio mensual
- 0.09%
- Cambio a 6 meses
- 15.96%
- Cambio anual
- 57.60%