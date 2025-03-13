QuotazioniSezioni
VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A

22.41 USD 1.69 (7.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VTVT ha avuto una variazione del -7.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.41 e ad un massimo di 23.74.

Segui le dinamiche di vTv Therapeutics Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VTVT oggi?

Oggi le azioni vTv Therapeutics Inc - Class A sono prezzate a 22.41. Viene scambiato all'interno di 22.41 - 23.74, la chiusura di ieri è stata 24.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VTVT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni vTv Therapeutics Inc - Class A pagano dividendi?

vTv Therapeutics Inc - Class A è attualmente valutato a 22.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 56.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VTVT.

Come acquistare azioni VTVT?

Puoi acquistare azioni vTv Therapeutics Inc - Class A al prezzo attuale di 22.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.41 o 22.71, mentre 16 e -3.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VTVT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VTVT?

Investire in vTv Therapeutics Inc - Class A implica considerare l'intervallo annuale 12.62 - 26.98 e il prezzo attuale 22.41. Molti confrontano -0.75% e 14.98% prima di effettuare ordini su 22.41 o 22.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VTVT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Vtv Therapeutics Inc.?

Il prezzo massimo di Vtv Therapeutics Inc. nell'ultimo anno è stato 26.98. All'interno di 12.62 - 26.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di vTv Therapeutics Inc - Class A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Vtv Therapeutics Inc.?

Il prezzo più basso di Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) nel corso dell'anno è stato 12.62. Confrontandolo con gli attuali 22.41 e 12.62 - 26.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VTVT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VTVT?

vTv Therapeutics Inc - Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.10 e 56.28%.

Intervallo Giornaliero
22.41 23.74
Intervallo Annuale
12.62 26.98
Chiusura Precedente
24.10
Apertura
23.27
Bid
22.41
Ask
22.71
Minimo
22.41
Massimo
23.74
Volume
16
Variazione giornaliera
-7.01%
Variazione Mensile
-0.75%
Variazione Semestrale
14.98%
Variazione Annuale
56.28%
06 ottobre, lunedì