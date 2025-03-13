- Panoramica
VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A
Il tasso di cambio VTVT ha avuto una variazione del -7.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.41 e ad un massimo di 23.74.
Segui le dinamiche di vTv Therapeutics Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VTVT News
- Why AMD Shares Are Trading Higher By Over 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arteris (NASDAQ:AIP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- vTv Therapeutics begins phase 3 trial for type 1 diabetes oral therapy
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- vTv Therapeutics to Participate in the H.C. Wainwright HCW@Home Series
- vTv Therapeutics appoints new CFO amid Phase 3 trial
- vTv Therapeutics Announces 2025 First Quarter Financial Results and Provides Corporate Update
- vTv Therapeutics advances type 1 diabetes trial
- This Couchbase Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Mastercard (NYSE:MA), Couchbase (NASDAQ:BASE)
- FDA Lifts Clinical Hold On vTv Therapeutics' Phase 3 Diabetes Trial, Stock Surges - vTv Therapeutics (NASDAQ:VTVT)
- vTv Therapeutics Soars 43% as FDA Lifts Clinical Hold on Diabetes Drug Trial
- FDA Lifts Clinical Hold-vTv Stock Jumps Nearly 28% on Diabetes Drug Progress
- vTv Therapeutics stock surges on FDA update
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VTVT oggi?
Oggi le azioni vTv Therapeutics Inc - Class A sono prezzate a 22.41. Viene scambiato all'interno di 22.41 - 23.74, la chiusura di ieri è stata 24.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VTVT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni vTv Therapeutics Inc - Class A pagano dividendi?
vTv Therapeutics Inc - Class A è attualmente valutato a 22.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 56.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VTVT.
Come acquistare azioni VTVT?
Puoi acquistare azioni vTv Therapeutics Inc - Class A al prezzo attuale di 22.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.41 o 22.71, mentre 16 e -3.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VTVT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VTVT?
Investire in vTv Therapeutics Inc - Class A implica considerare l'intervallo annuale 12.62 - 26.98 e il prezzo attuale 22.41. Molti confrontano -0.75% e 14.98% prima di effettuare ordini su 22.41 o 22.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VTVT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Vtv Therapeutics Inc.?
Il prezzo massimo di Vtv Therapeutics Inc. nell'ultimo anno è stato 26.98. All'interno di 12.62 - 26.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di vTv Therapeutics Inc - Class A utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Vtv Therapeutics Inc.?
Il prezzo più basso di Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) nel corso dell'anno è stato 12.62. Confrontandolo con gli attuali 22.41 e 12.62 - 26.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VTVT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VTVT?
vTv Therapeutics Inc - Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.10 e 56.28%.
- Chiusura Precedente
- 24.10
- Apertura
- 23.27
- Bid
- 22.41
- Ask
- 22.71
- Minimo
- 22.41
- Massimo
- 23.74
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- -7.01%
- Variazione Mensile
- -0.75%
- Variazione Semestrale
- 14.98%
- Variazione Annuale
- 56.28%