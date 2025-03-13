- Обзор рынка
VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A
Курс VTVT за сегодня изменился на -6.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.41, а максимальная — 23.74.
Следите за динамикой vTv Therapeutics Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VTVT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTVT сегодня?
vTv Therapeutics Inc - Class A (VTVT) сегодня оценивается на уровне 22.60. Инструмент торгуется в пределах 22.41 - 23.74, вчерашнее закрытие составило 24.10, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTVT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям vTv Therapeutics Inc - Class A?
vTv Therapeutics Inc - Class A в настоящее время оценивается в 22.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.60% и USD. Отслеживайте движения VTVT на графике в реальном времени.
Как купить акции VTVT?
Вы можете купить акции vTv Therapeutics Inc - Class A (VTVT) по текущей цене 22.60. Ордера обычно размещаются около 22.60 или 22.90, тогда как 18 и -2.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTVT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTVT?
Инвестирование в vTv Therapeutics Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 12.62 - 26.98 и текущей цены 22.60. Многие сравнивают 0.09% и 15.96% перед размещением ордеров на 22.60 или 22.90. Изучайте ежедневные изменения цены VTVT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vtv Therapeutics Inc.?
Самая высокая цена Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) за последний год составила 26.98. Акции заметно колебались в пределах 12.62 - 26.98, сравнение с 24.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику vTv Therapeutics Inc - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vtv Therapeutics Inc.?
Самая низкая цена Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) за год составила 12.62. Сравнение с текущими 22.60 и 12.62 - 26.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTVT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTVT?
В прошлом vTv Therapeutics Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.10 и 57.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.10
- Open
- 23.27
- Bid
- 22.60
- Ask
- 22.90
- Low
- 22.41
- High
- 23.74
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -6.22%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- 15.96%
- Годовое изменение
- 57.60%