VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A

22.60 USD 1.50 (6.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VTVT за сегодня изменился на -6.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.41, а максимальная — 23.74.

Следите за динамикой vTv Therapeutics Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости VTVT

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTVT сегодня?

vTv Therapeutics Inc - Class A (VTVT) сегодня оценивается на уровне 22.60. Инструмент торгуется в пределах 22.41 - 23.74, вчерашнее закрытие составило 24.10, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTVT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям vTv Therapeutics Inc - Class A?

vTv Therapeutics Inc - Class A в настоящее время оценивается в 22.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.60% и USD. Отслеживайте движения VTVT на графике в реальном времени.

Как купить акции VTVT?

Вы можете купить акции vTv Therapeutics Inc - Class A (VTVT) по текущей цене 22.60. Ордера обычно размещаются около 22.60 или 22.90, тогда как 18 и -2.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTVT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTVT?

Инвестирование в vTv Therapeutics Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 12.62 - 26.98 и текущей цены 22.60. Многие сравнивают 0.09% и 15.96% перед размещением ордеров на 22.60 или 22.90. Изучайте ежедневные изменения цены VTVT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vtv Therapeutics Inc.?

Самая высокая цена Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) за последний год составила 26.98. Акции заметно колебались в пределах 12.62 - 26.98, сравнение с 24.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику vTv Therapeutics Inc - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vtv Therapeutics Inc.?

Самая низкая цена Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) за год составила 12.62. Сравнение с текущими 22.60 и 12.62 - 26.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTVT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTVT?

В прошлом vTv Therapeutics Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.10 и 57.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.41 23.74
Годовой диапазон
12.62 26.98
Предыдущее закрытие
24.10
Open
23.27
Bid
22.60
Ask
22.90
Low
22.41
High
23.74
Объем
18
Дневное изменение
-6.22%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
15.96%
Годовое изменение
57.60%
06 октября, понедельник