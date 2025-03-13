- Übersicht
VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A
Der Wechselkurs von VTVT hat sich für heute um -6.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.41 bis zu einem Hoch von 23.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die vTv Therapeutics Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VTVT News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VTVT heute?
Die Aktie von vTv Therapeutics Inc - Class A (VTVT) notiert heute bei 22.60. Sie wird innerhalb einer Spanne von 22.41 - 23.74 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.10 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von VTVT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VTVT Dividenden?
vTv Therapeutics Inc - Class A wird derzeit mit 22.60 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 57.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VTVT zu verfolgen.
Wie kaufe ich VTVT-Aktien?
Sie können Aktien von vTv Therapeutics Inc - Class A (VTVT) zum aktuellen Kurs von 22.60 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.60 oder 22.90 platziert, während 18 und -2.88% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VTVT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VTVT-Aktien?
Bei einer Investition in vTv Therapeutics Inc - Class A müssen die jährliche Spanne 12.62 - 26.98 und der aktuelle Kurs 22.60 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.09% und 15.96%, bevor sie Orders zu 22.60 oder 22.90 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VTVT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Vtv Therapeutics Inc.?
Der höchste Kurs von Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) im vergangenen Jahr lag bei 26.98. Innerhalb von 12.62 - 26.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von vTv Therapeutics Inc - Class A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Vtv Therapeutics Inc.?
Der niedrigste Kurs von Vtv Therapeutics Inc. (VTVT) im Laufe des Jahres betrug 12.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.60 und der Spanne 12.62 - 26.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VTVT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VTVT statt?
vTv Therapeutics Inc - Class A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.10 und 57.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.10
- Eröffnung
- 23.27
- Bid
- 22.60
- Ask
- 22.90
- Tief
- 22.41
- Hoch
- 23.74
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -6.22%
- Monatsänderung
- 0.09%
- 6-Monatsänderung
- 15.96%
- Jahresänderung
- 57.60%