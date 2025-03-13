- 概要
VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A
VTVTの今日の為替レートは、-6.22%変化しました。日中、通貨は1あたり22.41の安値と23.74の高値で取引されました。
vTv Therapeutics Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- Why AMD Shares Are Trading Higher By Over 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arteris (NASDAQ:AIP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- vTv Therapeutics begins phase 3 trial for type 1 diabetes oral therapy
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- vTv Therapeutics to Participate in the H.C. Wainwright HCW@Home Series
- vTv Therapeutics appoints new CFO amid Phase 3 trial
- vTv Therapeutics Announces 2025 First Quarter Financial Results and Provides Corporate Update
- vTv Therapeutics advances type 1 diabetes trial
- This Couchbase Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Mastercard (NYSE:MA), Couchbase (NASDAQ:BASE)
- FDA Lifts Clinical Hold On vTv Therapeutics' Phase 3 Diabetes Trial, Stock Surges - vTv Therapeutics (NASDAQ:VTVT)
- vTv Therapeutics Soars 43% as FDA Lifts Clinical Hold on Diabetes Drug Trial
- FDA Lifts Clinical Hold-vTv Stock Jumps Nearly 28% on Diabetes Drug Progress
- vTv Therapeutics stock surges on FDA update
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
よくあるご質問
VTVT株の現在の価格は？
vTv Therapeutics Inc - Class Aの株価は本日22.60です。22.41 - 23.74内で取引され、前日の終値は24.10、取引量は18に達しました。VTVTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
vTv Therapeutics Inc - Class Aの株は配当を出しますか？
vTv Therapeutics Inc - Class Aの現在の価格は22.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は57.60%やUSDにも注目します。VTVTの動きはライブチャートで確認できます。
VTVT株を買う方法は？
vTv Therapeutics Inc - Class Aの株は現在22.60で購入可能です。注文は通常22.60または22.90付近で行われ、18や-2.88%が市場の動きを示します。VTVTの最新情報はライブチャートで確認できます。
VTVT株に投資する方法は？
vTv Therapeutics Inc - Class Aへの投資では、年間の値幅12.62 - 26.98と現在の22.60を考慮します。注文は多くの場合22.60や22.90で行われる前に、0.09%や15.96%と比較されます。VTVTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Vtv Therapeutics Inc.の株の最高値は？
Vtv Therapeutics Inc.の過去1年の最高値は26.98でした。12.62 - 26.98内で株価は大きく変動し、24.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。vTv Therapeutics Inc - Class Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Vtv Therapeutics Inc.の株の最低値は？
Vtv Therapeutics Inc.(VTVT)の年間最安値は12.62でした。現在の22.60や12.62 - 26.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VTVTの動きはライブチャートで確認できます。
VTVTの株式分割はいつ行われましたか？
vTv Therapeutics Inc - Class Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.10、57.60%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.10
- 始値
- 23.27
- 買値
- 22.60
- 買値
- 22.90
- 安値
- 22.41
- 高値
- 23.74
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- -6.22%
- 1ヶ月の変化
- 0.09%
- 6ヶ月の変化
- 15.96%
- 1年の変化
- 57.60%