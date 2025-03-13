クォートセクション
通貨 / VTVT
VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A

22.60 USD 1.50 (6.22%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VTVTの今日の為替レートは、-6.22%変化しました。日中、通貨は1あたり22.41の安値と23.74の高値で取引されました。

vTv Therapeutics Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

VTVT株の現在の価格は？

vTv Therapeutics Inc - Class Aの株価は本日22.60です。22.41 - 23.74内で取引され、前日の終値は24.10、取引量は18に達しました。VTVTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

vTv Therapeutics Inc - Class Aの株は配当を出しますか？

vTv Therapeutics Inc - Class Aの現在の価格は22.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は57.60%やUSDにも注目します。VTVTの動きはライブチャートで確認できます。

VTVT株を買う方法は？

vTv Therapeutics Inc - Class Aの株は現在22.60で購入可能です。注文は通常22.60または22.90付近で行われ、18や-2.88%が市場の動きを示します。VTVTの最新情報はライブチャートで確認できます。

VTVT株に投資する方法は？

vTv Therapeutics Inc - Class Aへの投資では、年間の値幅12.62 - 26.98と現在の22.60を考慮します。注文は多くの場合22.60や22.90で行われる前に、0.09%や15.96%と比較されます。VTVTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Vtv Therapeutics Inc.の株の最高値は？

Vtv Therapeutics Inc.の過去1年の最高値は26.98でした。12.62 - 26.98内で株価は大きく変動し、24.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。vTv Therapeutics Inc - Class Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Vtv Therapeutics Inc.の株の最低値は？

Vtv Therapeutics Inc.(VTVT)の年間最安値は12.62でした。現在の22.60や12.62 - 26.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VTVTの動きはライブチャートで確認できます。

VTVTの株式分割はいつ行われましたか？

vTv Therapeutics Inc - Class Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.10、57.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.41 23.74
1年のレンジ
12.62 26.98
以前の終値
24.10
始値
23.27
買値
22.60
買値
22.90
安値
22.41
高値
23.74
出来高
18
1日の変化
-6.22%
1ヶ月の変化
0.09%
6ヶ月の変化
15.96%
1年の変化
57.60%
06 10月, 月曜日