报价部分
货币 / VTVT
VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A

22.60 USD 1.50 (6.22%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VTVT汇率已更改-6.22%。当日，交易品种以低点22.41和高点23.74进行交易。

关注vTv Therapeutics Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VTVT股票今天的价格是多少？

vTv Therapeutics Inc - Class A股票今天的定价为22.60。它在22.41 - 23.74范围内交易，昨天的收盘价为24.10，交易量达到18。VTVT的实时价格图表显示了这些更新。

vTv Therapeutics Inc - Class A股票是否支付股息？

vTv Therapeutics Inc - Class A目前的价值为22.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注57.60%和USD。实时查看图表以跟踪VTVT走势。

如何购买VTVT股票？

您可以以22.60的当前价格购买vTv Therapeutics Inc - Class A股票。订单通常设置在22.60或22.90附近，而18和-2.88%显示市场活动。立即关注VTVT的实时图表更新。

如何投资VTVT股票？

投资vTv Therapeutics Inc - Class A需要考虑年度范围12.62 - 26.98和当前价格22.60。许多人在以22.60或22.90下订单之前，会比较0.09%和。实时查看VTVT价格图表，了解每日变化。

Vtv Therapeutics Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vtv Therapeutics Inc.的最高价格是26.98。在12.62 - 26.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪vTv Therapeutics Inc - Class A的绩效。

Vtv Therapeutics Inc.股票的最低价格是多少？

Vtv Therapeutics Inc.（VTVT）的最低价格为12.62。将其与当前的22.60和12.62 - 26.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VTVT股票是什么时候拆分的？

vTv Therapeutics Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.10和57.60%中可见。

日范围
22.41 23.74
年范围
12.62 26.98
前一天收盘价
24.10
开盘价
23.27
卖价
22.60
买价
22.90
最低价
22.41
最高价
23.74
交易量
18
日变化
-6.22%
月变化
0.09%
6个月变化
15.96%
年变化
57.60%
06 十月, 星期一