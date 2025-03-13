VTVT: vTv Therapeutics Inc - Class A
今日VTVT汇率已更改-6.22%。当日，交易品种以低点22.41和高点23.74进行交易。
关注vTv Therapeutics Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTVT新闻
- Why AMD Shares Are Trading Higher By Over 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arteris (NASDAQ:AIP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- vTv Therapeutics begins phase 3 trial for type 1 diabetes oral therapy
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- vTv Therapeutics to Participate in the H.C. Wainwright HCW@Home Series
- vTv Therapeutics appoints new CFO amid Phase 3 trial
- vTv Therapeutics Announces 2025 First Quarter Financial Results and Provides Corporate Update
- vTv Therapeutics advances type 1 diabetes trial
- This Couchbase Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Mastercard (NYSE:MA), Couchbase (NASDAQ:BASE)
- FDA Lifts Clinical Hold On vTv Therapeutics' Phase 3 Diabetes Trial, Stock Surges - vTv Therapeutics (NASDAQ:VTVT)
- vTv Therapeutics Soars 43% as FDA Lifts Clinical Hold on Diabetes Drug Trial
- FDA Lifts Clinical Hold-vTv Stock Jumps Nearly 28% on Diabetes Drug Progress
- vTv Therapeutics stock surges on FDA update
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
常见问题解答
VTVT股票今天的价格是多少？
vTv Therapeutics Inc - Class A股票今天的定价为22.60。它在22.41 - 23.74范围内交易，昨天的收盘价为24.10，交易量达到18。VTVT的实时价格图表显示了这些更新。
vTv Therapeutics Inc - Class A股票是否支付股息？
vTv Therapeutics Inc - Class A目前的价值为22.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注57.60%和USD。实时查看图表以跟踪VTVT走势。
如何购买VTVT股票？
您可以以22.60的当前价格购买vTv Therapeutics Inc - Class A股票。订单通常设置在22.60或22.90附近，而18和-2.88%显示市场活动。立即关注VTVT的实时图表更新。
如何投资VTVT股票？
投资vTv Therapeutics Inc - Class A需要考虑年度范围12.62 - 26.98和当前价格22.60。许多人在以22.60或22.90下订单之前，会比较0.09%和。实时查看VTVT价格图表，了解每日变化。
Vtv Therapeutics Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vtv Therapeutics Inc.的最高价格是26.98。在12.62 - 26.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪vTv Therapeutics Inc - Class A的绩效。
Vtv Therapeutics Inc.股票的最低价格是多少？
Vtv Therapeutics Inc.（VTVT）的最低价格为12.62。将其与当前的22.60和12.62 - 26.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VTVT股票是什么时候拆分的？
vTv Therapeutics Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.10和57.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.10
- 开盘价
- 23.27
- 卖价
- 22.60
- 买价
- 22.90
- 最低价
- 22.41
- 最高价
- 23.74
- 交易量
- 18
- 日变化
- -6.22%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- 15.96%
- 年变化
- 57.60%