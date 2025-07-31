Dövizler / VTR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VTR: Ventas Inc
67.12 USD 0.86 (1.27%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VTR fiyatı bugün -1.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.54 ve Yüksek fiyatı olarak 67.66 aralığında işlem gördü.
Ventas Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTR haberleri
- Prediction: These Could Be the Best-Performing Healthcare Dividend Stocks Through 2030
- UBS, Ventas hissesini adil değerleme nedeniyle Nötr derecelendirmeyle başlattı
- UBS initiates Ventas stock with Neutral rating, citing fair valuation
- Ventas, Ekim ayı ödemesi için 0,48 dolar çeyrek temettü açıkladı
- Ventas declares $0.48 quarterly dividend for October payout
- Why Ventas (VTR) is a Great Dividend Stock Right Now
- Ventas, Inc. (VTR) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- Mizuho raises Omega Healthcare Investors stock price target to $40
- Ventas, Inc. (VTR) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference - Slideshow (NYSE:VTR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Why Ventas (VTR) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Ventas Stock Gains 15.5% Year to Date: Will It Continue to Rise?
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Applied Materials To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Industrial Techs (NYSE:AIT)
- Here's Why You Should Retain Welltower Stock in Your Portfolio Now
- Ventas Selects Discovery Senior Living to Operate its 15 Communities
- 3 High-Yield Healthcare Stocks to Buy Hand Over Fist in August
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Ventas (VTR) Could Be a Great Choice
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- Behind The (Revised) Curve
- Ventas EVP Probst sells $266,960 in shares
- Ventas CEO Cafaro sells $695,722 in stock
- Earnings call transcript: Ventas beats Q2 2025 earnings forecast with strong growth
Günlük aralık
66.54 67.66
Yıllık aralık
56.68 71.36
- Önceki kapanış
- 67.98
- Açılış
- 67.66
- Satış
- 67.12
- Alış
- 67.42
- Düşük
- 66.54
- Yüksek
- 67.66
- Hacim
- 3.498 K
- Günlük değişim
- -1.27%
- Aylık değişim
- -0.96%
- 6 aylık değişim
- -2.81%
- Yıllık değişim
- 4.60%
21 Eylül, Pazar