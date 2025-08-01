Devises / VTR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VTR: Ventas Inc
67.12 USD 0.86 (1.27%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VTR a changé de -1.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.54 et à un maximum de 67.66.
Suivez la dynamique Ventas Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTR Nouvelles
- Prediction: These Could Be the Best-Performing Healthcare Dividend Stocks Through 2030
- UBS initie la couverture de Ventas avec une note Neutre, citant une valorisation juste
- UBS initiates Ventas stock with Neutral rating, citing fair valuation
- Ventas annonce un dividende trimestriel de 0,48$ pour octobre
- Ventas declares $0.48 quarterly dividend for October payout
- Why Ventas (VTR) is a Great Dividend Stock Right Now
- Ventas, Inc. (VTR) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- Mizuho relève l’objectif de cours d’Omega Healthcare Investors à 40€
- Mizuho raises Omega Healthcare Investors stock price target to $40
- Ventas, Inc. (VTR) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference - Slideshow (NYSE:VTR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Why Ventas (VTR) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Ventas Stock Gains 15.5% Year to Date: Will It Continue to Rise?
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Applied Materials To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Industrial Techs (NYSE:AIT)
- Here's Why You Should Retain Welltower Stock in Your Portfolio Now
- Ventas Selects Discovery Senior Living to Operate its 15 Communities
- 3 High-Yield Healthcare Stocks to Buy Hand Over Fist in August
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Ventas (VTR) Could Be a Great Choice
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- Behind The (Revised) Curve
- Ventas EVP Probst sells $266,960 in shares
- Ventas CEO Cafaro sells $695,722 in stock
Range quotidien
66.54 67.66
Range Annuel
56.68 71.36
- Clôture Précédente
- 67.98
- Ouverture
- 67.66
- Bid
- 67.12
- Ask
- 67.42
- Plus Bas
- 66.54
- Plus Haut
- 67.66
- Volume
- 3.498 K
- Changement quotidien
- -1.27%
- Changement Mensuel
- -0.96%
- Changement à 6 Mois
- -2.81%
- Changement Annuel
- 4.60%
20 septembre, samedi