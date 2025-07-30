Валюты / VTR
VTR: Ventas Inc
68.10 USD 1.78 (2.55%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTR за сегодня изменился на -2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.02, а максимальная — 69.95.
Следите за динамикой Ventas Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VTR
- Why Ventas (VTR) is a Great Dividend Stock Right Now
- Ventas, Inc. (VTR) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- Mizuho raises Omega Healthcare Investors stock price target to $40
- Ventas, Inc. (VTR) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference - Slideshow (NYSE:VTR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Why Ventas (VTR) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Ventas Stock Gains 15.5% Year to Date: Will It Continue to Rise?
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Applied Materials To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Industrial Techs (NYSE:AIT)
- Here's Why You Should Retain Welltower Stock in Your Portfolio Now
- Ventas Selects Discovery Senior Living to Operate its 15 Communities
- 3 High-Yield Healthcare Stocks to Buy Hand Over Fist in August
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Ventas (VTR) Could Be a Great Choice
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- Behind The (Revised) Curve
- Ventas EVP Probst sells $266,960 in shares
- Ventas CEO Cafaro sells $695,722 in stock
- Earnings call transcript: Ventas beats Q2 2025 earnings forecast with strong growth
- Ventas Q2 FFO and Revenues Top Estimates, Same-Store Cash NOI Rises
- Ventas (VTR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Ventas (VTR) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Ventas Q2 2025 slides: senior housing drives 9% FFO growth, investment guidance raised
- Ventas earnings beat, revenue topped estimates
Дневной диапазон
68.02 69.95
Годовой диапазон
56.68 71.36
- Предыдущее закрытие
- 69.88
- Open
- 69.69
- Bid
- 68.10
- Ask
- 68.40
- Low
- 68.02
- High
- 69.95
- Объем
- 4.141 K
- Дневное изменение
- -2.55%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- -1.39%
- Годовое изменение
- 6.12%
