VTR: Ventas Inc

67.98 USD 0.63 (0.94%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VTR hat sich für heute um 0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.10 bis zu einem Hoch von 68.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ventas Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
67.10 68.65
Jahresspanne
56.68 71.36
Vorheriger Schlusskurs
67.35
Eröffnung
67.42
Bid
67.98
Ask
68.28
Tief
67.10
Hoch
68.65
Volumen
4.473 K
Tagesänderung
0.94%
Monatsänderung
0.31%
6-Monatsänderung
-1.56%
Jahresänderung
5.94%
