VTR: Ventas Inc
67.98 USD 0.63 (0.94%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VTR hat sich für heute um 0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.10 bis zu einem Hoch von 68.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ventas Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
67.10 68.65
Jahresspanne
56.68 71.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.35
- Eröffnung
- 67.42
- Bid
- 67.98
- Ask
- 68.28
- Tief
- 67.10
- Hoch
- 68.65
- Volumen
- 4.473 K
- Tagesänderung
- 0.94%
- Monatsänderung
- 0.31%
- 6-Monatsänderung
- -1.56%
- Jahresänderung
- 5.94%
