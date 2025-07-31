통화 / VTR
VTR: Ventas Inc
67.12 USD 0.86 (1.27%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VTR 환율이 오늘 -1.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 66.54이고 고가는 67.66이었습니다.
Ventas Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VTR News
- Prediction: These Could Be the Best-Performing Healthcare Dividend Stocks Through 2030
- UBS, Ventas 투자의견 ’중립’ 제시, "공정가치" 평가
- UBS initiates Ventas stock with Neutral rating, citing fair valuation
- 벤타스, 10월 배당금으로 주당 0.48달러 분기 배당 발표
- Ventas declares $0.48 quarterly dividend for October payout
- Why Ventas (VTR) is a Great Dividend Stock Right Now
- Ventas, Inc. (VTR) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- Mizuho raises Omega Healthcare Investors stock price target to $40
- Ventas, Inc. (VTR) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference - Slideshow (NYSE:VTR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Why Ventas (VTR) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Ventas Stock Gains 15.5% Year to Date: Will It Continue to Rise?
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Applied Materials To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Industrial Techs (NYSE:AIT)
- Here's Why You Should Retain Welltower Stock in Your Portfolio Now
- Ventas Selects Discovery Senior Living to Operate its 15 Communities
- 3 High-Yield Healthcare Stocks to Buy Hand Over Fist in August
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Ventas (VTR) Could Be a Great Choice
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- Behind The (Revised) Curve
- Ventas EVP Probst sells $266,960 in shares
- Ventas CEO Cafaro sells $695,722 in stock
- Earnings call transcript: Ventas beats Q2 2025 earnings forecast with strong growth
일일 변동 비율
66.54 67.66
년간 변동
56.68 71.36
- 이전 종가
- 67.98
- 시가
- 67.66
- Bid
- 67.12
- Ask
- 67.42
- 저가
- 66.54
- 고가
- 67.66
- 볼륨
- 3.498 K
- 일일 변동
- -1.27%
- 월 변동
- -0.96%
- 6개월 변동
- -2.81%
- 년간 변동율
- 4.60%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K