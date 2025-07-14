VT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vanguard Total World Stock Index ETF hisse senedi 138.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 138.54 - 139.68 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 139.57 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3409 değerine ulaştı. VT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Total World Stock Index ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Vanguard Total World Stock Index ETF hisse senedi şu anda 138.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.81% ve USD değerlerini izler. VT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VT hisse senedi nasıl alınır? Vanguard Total World Stock Index ETF hisselerini şu anki 138.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 138.73 ve Ask 139.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3409 ve günlük değişim oranı -0.67% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VT fiyat hareketlerini takip edin.

VT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Vanguard Total World Stock Index ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 100.89 - 139.79 ve mevcut fiyatı 138.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 138.73 veya Ask 139.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.77% ve 6 aylık değişim oranı 17.96% değerlerini karşılaştırır. VT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 139.79 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 100.89 - 139.79). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 139.57 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Total World Stock Index ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ETF Shares (VT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 100.89 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 138.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 100.89 - 139.79 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VT fiyat hareketlerini izleyin.