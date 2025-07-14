CotationsSections
VT: Vanguard Total World Stock Index ETF

138.73 USD 0.84 (0.60%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VT a changé de -0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 138.54 et à un maximum de 139.68.

Suivez la dynamique Vanguard Total World Stock Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VT aujourd'hui ?

L'action Vanguard Total World Stock Index ETF est cotée à 138.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 138.54 - 139.68, a clôturé hier à 139.57 et son volume d'échange a atteint 3409. Le graphique en temps réel du cours de VT présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Total World Stock Index ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Total World Stock Index ETF est actuellement valorisé à 138.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VT.

Comment acheter des actions VT ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Total World Stock Index ETF au cours actuel de 138.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 138.73 ou de 139.03, le 3409 et le -0.67% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VT ?

Investir dans Vanguard Total World Stock Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 100.89 - 139.79 et le prix actuel 138.73. Beaucoup comparent 0.77% et 17.96% avant de passer des ordres à 138.73 ou 139.03. Consultez le graphique du cours de VT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 139.79. Au cours de 100.89 - 139.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 139.57 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Total World Stock Index ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VT) sur l'année a été 100.89. Sa comparaison avec 138.73 et 100.89 - 139.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VT a-t-elle été divisée ?

Vanguard Total World Stock Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 139.57 et 17.81% après les opérations sur titres.

Range quotidien
138.54 139.68
Range Annuel
100.89 139.79
Clôture Précédente
139.57
Ouverture
139.66
Bid
138.73
Ask
139.03
Plus Bas
138.54
Plus Haut
139.68
Volume
3.409 K
Changement quotidien
-0.60%
Changement Mensuel
0.77%
Changement à 6 Mois
17.96%
Changement Annuel
17.81%
07 octobre, mardi
12:30
USD
Balance Commerciale
Act
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Exportations
Act
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importations
Act
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Perspectives énergétiques à court terme de l’EIE
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 3 ans
Act
3.576%
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Crédit à la consommation de la Réserve Fédérale m/m
Act
$​0.36 B
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​18.05 B