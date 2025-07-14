- Aperçu
VT: Vanguard Total World Stock Index ETF
Le taux de change de VT a changé de -0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 138.54 et à un maximum de 139.68.
Suivez la dynamique Vanguard Total World Stock Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VT aujourd'hui ?
L'action Vanguard Total World Stock Index ETF est cotée à 138.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 138.54 - 139.68, a clôturé hier à 139.57 et son volume d'échange a atteint 3409. Le graphique en temps réel du cours de VT présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Total World Stock Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Total World Stock Index ETF est actuellement valorisé à 138.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VT.
Comment acheter des actions VT ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Total World Stock Index ETF au cours actuel de 138.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 138.73 ou de 139.03, le 3409 et le -0.67% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VT ?
Investir dans Vanguard Total World Stock Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 100.89 - 139.79 et le prix actuel 138.73. Beaucoup comparent 0.77% et 17.96% avant de passer des ordres à 138.73 ou 139.03. Consultez le graphique du cours de VT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 139.79. Au cours de 100.89 - 139.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 139.57 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Total World Stock Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VT) sur l'année a été 100.89. Sa comparaison avec 138.73 et 100.89 - 139.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VT a-t-elle été divisée ?
Vanguard Total World Stock Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 139.57 et 17.81% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 139.57
- Ouverture
- 139.66
- Bid
- 138.73
- Ask
- 139.03
- Plus Bas
- 138.54
- Plus Haut
- 139.68
- Volume
- 3.409 K
- Changement quotidien
- -0.60%
- Changement Mensuel
- 0.77%
- Changement à 6 Mois
- 17.96%
- Changement Annuel
- 17.81%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
- $0.36 B
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $18.05 B